Il voto in Abruzzo Meloni si rafforza Batosta per i grillini e Conte si smarca dal Pd

(Di martedì 12 marzo 2024) Eccolo, in, l’"effetto Marsilio". Il presidente di Regione, confermato per altri cinque anni, ha preso quasi 30 mila voti in più rispetto alle elezioni regionali del 2019, grazie al sostegno di Fratelli d’Italia (24,1 per cento), Forza Italia (13,44 per cento) e Lega (7,56 per cento), quest’ultimo unico partito della coalizione di destra-centro ad arretrare nettamente, come peraltro già avvenuto di recente in Sardegna (3,7 per cento). L’fa storia a sé, aveva sottolineato Marsilio, spiegando di non temere ripercussioni dopo ilsardo, accompagnato con molta enfasi dai vertici del Campo largo, che per l’occasione stavolta è diventato Campo larghissimo. Molte le ambizioni. "Se vinciamo pure inè una spallata al governo", aveva detto Elly Schlein; "Qui si può scrivere una pagina nuova e ...