Il via al nuovo reality “La Casa dei Figli di Mouse” | il cast ed i concorrenti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono 12 iche compongono ildella prima edizione delLadeidi: Rita De Crescenzo, Laura la Divina, Mucella, Loredana Fiorentino (la Favolosa mamma di Luigi Mario Favoloso, ospite fissa dei salotti di Barbara d’Urso), Francesca Squillace, Papusciello, Salvo Salemi in compagnia delo Luigi, nonna Milina Gatta e suo nipote Giuseppe Anna (già visto anche in un episodio de ‘Ilello delle Cerimonie’, su Real Time, in occasione dei festeggiamenti per il suo diciottesimo compleanno). A coordinare tutte le attività si aggiunge anche Enzo Bambolina nel duplice ruolo di conduttore e confessore. Insomma, questo programma sarà una grande novità per gli amant* dei social e sopratutto di TikTok. Ma in cosa ...