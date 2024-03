Il trapper Jordan Tinti  trovato morto in carcere | «Corda al collo» Era  detenuto per una rapina

Stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi, per una rapina aggravata dall’odio razziale nei confronti di un operaio nigeriano Il giovane trapper brianzolo Jordan Jeffrey Baby , nome d'arte di Jordan ... (sbircialanotizia)

E’ stato trovato morto nella notte nella cella del reparto Protetti del carcere Torre del Gallo di Pavia il trapper Jordan Jeffrey Baby, alias di Jordan Tinti, condannato in via definitiva per ... (gazzettadelsud)