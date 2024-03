Il trapper Jordan Jeffrey Baby trovato morto in cella a Pavia con una corda al collo | aveva denunciato maltrattamenti nello stesso carcere

(Di martedì 12 marzo 2024)è statonella suaneldicon unaattorno al. Il, 27enne di Bernareggio, provincia di Monza, conosciuto come, si trovava nuovamente indopo che il giudice, dieci giorni fa,revocato la misura di affidamento terapeutico in una comunità, rimandando il giovane nella stessa struttura penitenziaria dovedi essere stato vittima di. Ilera stato condannato con il rito abbreviato a quattro anni e quattro mesi per rapina, con l’aggravante dell’odio razziale, dal ...

