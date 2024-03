Il trapper Jordan Jeffrey Baby si uccide nel carcere di Pavia

(Di martedì 12 marzo 2024) Il(nome d'arte diTinti), 26 anni, si è suicidato in una cella deldi Torre del Gallo a, dove stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi. Questa mattina è stato trovato privo di vita, con una corda al collo. Nell'aprile 2023era stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata dall'odio razziale, ai danni di un operaio di 42 anni originario della Nigeria. L'aggressione era avvenuta in un sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza e Brianza). Insieme a lui aveva partecipato alla rapina anche ilromano Traffik (nome d'arte di Gianmarco Fagà), condannato a cinque anni e quattro mesi. Tre mesi faera stato stato trasferito in una comunità pavese, ...

