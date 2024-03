Il timore di una crisi economica

(Di martedì 12 marzo 2024) Come sanno bene gli economisti, ladel 1929 fu provocata da un eccesso di sovrapproduzione al quale non corrispondeva una adeguata capacità dei consumi capace di assorbire l'offerta. Attualmente la Cina sta innescando la stessa dinamica con un incredibile eccesso di sovrapproduzione che secondo le intenzioni dei politici cinesi dovrebbe essere assorbito dall'Europa (gli Stati Uniti sono esclusi a causa dei dazi e della guerra commerciale). Ma ciò che non viene minimamente considerato è il quadro economico dell'Europa che è decisamente stagnante e debole, e vede i consumatori sempre più impoveriti. Come potrebbero i consumatori europei assorbire l'enorme produzione cinese senza avere le capacità economiche per farlo? E nemmeno si può pensare che gli Stati europei possano indebitarsi per finanziare i folli progetti della Cina. Quindi ciò ...

paura di amare e di essere amati. È quella che in psicologia viene definita filofobia , dal greco filos, amore, e fobia, paura . Una condizione che può Avere ripercussioni negative non solo sulla ... (iodonna)

Greggio, aumento prezzi limitato da timori per domanda: Sebbene il conflitto a Gaza non abbia portato a significative interruzioni delle forniture di petrolio, da novembre gli Houthi dello Yemen attaccano le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden in una ...it.investing

Lavoro. Locali e ristoranti, il Trevigiano è senza camerieri: «Ne servono 3.700»: TREVISO - Nella Marca mancano 3.700 lavoratori per coprire tutte le esigenze di comparti strategici come ristorazione, ricezione turistica e tempo libero. E non solo. In cerca di personale ...ilgazzettino

Bologna Fc, Odgaard e Castro cercano i gol Champions: Joshua Zirkzee dovrà stare fuori un mese per infortunio. Thiago si fida del gruppo: lo stuzzica l’idea dei due nuovi attaccanti schierati insieme ...ilrestodelcarlino