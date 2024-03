Il tecnico Prosperi esalta la Pianese a Livorno | Abbiamo dimostrato che non siamo lì per caso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Ha perso il primato, superata dal Follonica Gavorrano, ma la(nella foto), al Picchi di, ha dato una grande prova di forza. E’ finita 1-1 un pareggio prezioso che ha tenuto a freno i labronici, domenica prossima impegnati proprio in Maremma. "Andare apensando di non soffrire, di non doversi difendere – le parole deldelle zebrette Fabio–, sarebbe stato da pazzi. Perché ilè una squadra forte e gli faccio i complimenti. Ma faccio i complimenti anche ai miei ragazzi: da un punto di vista caratteriale mi hanno anche un po’ emozionato per come hanno giocato in uno stadio come il Picchi, dopo la botta di domenica, credo immeritata, ma comunque pesante, mettendoci voglia, attenzione e una buonissima qualità nel saper ripartire". ...