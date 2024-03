Il Settore della pasta sposa la sostenibilità | con misure per ridurre l’impronta ambientale Tradizione ed innovazione ‘matrimonio possibile’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 12 marzo 2024) Per quanto, seppure minimamente, sfiorato da una crisi di mercato che sta veramente penalizzando – specie in ambito alimentare – diversi settori, quellocontinua a generare un fatturato annuo superiore ai 5 miliardi di euro, dando al tempo stesso lavoro ad oltre 1omila dipendenti distribuiti nelle circa 120 imprese attive nel Paese. Un, quello, riconosciuto come il pilastrodieta mediterranea – nonché simbolo di cultura e– che, al passo con i tempi, sta anch’esso virando verso la, adottandoconcrete per, e migliorare così anche l’efficienza energetica. I pastifici italiani sempre più ...