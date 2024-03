Il Serchio oltre i misteri e le leggende Il fiume | una risorsa da proteggere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilè un corso perenne di acqua dolce ed è sempre stato, fin dall’antichità, unaimportante per l’uomo. Infatti, durante il nostro percorso scolastico abbiamo studiato che le prime civiltà si sono sviluppate proprio vicino a corsi d’acqua, come ad esempio il Nilo. Abbiamo anche scoperto che nel mondo ci sono popoli che fanno la guerra per conquistare territori in cui è presente unaidrica. Ilè quindi davvero così importante? A quanto pare sì e per tanti motivi: è utile per irrigare i campi, per abbeverare gli animali, per avere acqua destinata al consumo personale dell’uomo, ma anche per produrre energia idroelettrica, un tipo di energia rinnovabile e non dannosa per l’ambiente. Esso è essenziale anche per l’economia del territorio in cui scorre perché aiuta l’agricoltura, fa funzionare ...