Il ritorno a casa di un capolavoro. L'Arazzo Millefiori ora 'riposa'

(Di martedì 12 marzo 2024) Pistoia, 12 marzo 2024 – Via la cassa di legno che lo contiene, via gli strati protettivi di ovatta, carta velina, pluriball. E così ecco apparire alla vista i primi disegni e i primi colori a noi familiari da anni. Tutte le gradazioni di verde tipiche del bosco incantato, gli iris, le campanule, le violette: non c’è dubbio, sotto quello spesso strato protettivo c’è il bellissimo Arazzodi arte tessile del Millecinquecento che torna a, a Palazzo dei Vescovi, dopo il prestito che lo ha visto protagonista nella Capitale per la mostra dedicata a Calvino. Il rientro martedì scorso sotto l’attenta regia di Rebecca Romere per Pistoia Musei, lì a garantire la correttezza delle operazioni di scarico, rimozione dell’imballaggio e infine riposizionamento nella sua sede, la sala del, una delle ...