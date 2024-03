Il rebus dei container Acqua nei moduli FdI denuncia disagi Asl ribatte | E’ falso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Gli ambulatori mobili in fase di allestimento al monoblocco destano profonde preoccupazioni. Mentre l’Asl si affretta a precisare che non esistono infiltrazioni d’, Fratelli d’Italia"lo stato di condizione emergenziale". Il consigliere Massimiliano Manuel"corrosione da ruggine a causa di infiltrazioni d’. L’Asl aveva precisato che la pioggia era filtrata in alcune strutture perché ancora non erano stati montati i giunti, e che la criticità era stata superata. Invece pare di no". Ancora Manuel sottolinea i tempi annunciati sempre in modi diversi: "secondo gli annunci diramati dall’azienda, gli ambulatori dovevano essere pronti per dicembre scorso, poi per gennaio, poi per febbraio, poi per marzo". Parlando di presa in giro dei cittadini da partedella cabina di regia, Manuel sostiene che ...