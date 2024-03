Il primo ministro di Haiti | Ariel Henry | si dimette

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) “Ilano,, è il benvenuto a rimanere sul suolo statunitense dopo aver rassegnato le dimissioni nel tentativo di alleviare la crisi” ha dichiarato un funzionario statunitense., bloccato a Porto Rico mentre il suo Paese sta sprofondando nel caos, avrebbe confermato le dimissioni in una conversazione telefonica con il Segretario di Stato Antony Blinken, presente in Giamaica, con gli altri leader caraibici, per una riunione di emergenza. Ildi, ha accettato di lasciare il suo incarico. Lo ha annunciato il presidente della Comunità dei Caraibi (Caricom), Irfaan Ali, nel corso di una conferenza stampa organizzata dopo un incontro in ...