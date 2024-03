Il patto dell’acciaio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024) Servono circa 50 tonnellate di acciaio per produrre un carro armato moderno e poco più di 40 chilogrammi per realizzare un proiettile da 155 mm. E per quanto nessuno conosca esattamente l’entità delle spedizioni russe di veicoli corazzati, cannoni o munizioni al fronte è evidente come l’industria pesante russa stia ancora funzionando. Le acciaierie russe sfornano giubbotti antiproiettile, elmetti e piastre corazzate per i veicoli senza soluzione di continuità. Se le sanzioni occidentali possono aver colpito le tecnologie per gli armamenti più avanzati, che avrebbero consentito all’esercito russo di colpire un numero limitato di obiettivi in Ucraina e di limitare le perdite dei propri militari, di sicuro non hanno raggiunto la loro industria pesante. Attualmente le fabbriche militari e i loro fornitori stanno aumentando la produzione a un ritmo senza precedenti per l'industria russa. ...