Il nuovo “colpo di testa” di Belén Rodriguez | ha rifatto il piercing all’ombelico

Tananai annuncia il ritorno: il 15 marzo esce il nuovo singolo "Veleno": Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene. Il nuovo percorso inizia Venerdì, con 'Veleno'".r101

Porsche Taycan Turbo GT: oltre 1.100 cavalli e tempo record al Nürburgring: Prestazioni estreme per la nuova Porsche Taycan Turbo GT, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi. La potenza arriva a 1.108 Cv con il Launch Control e per la pista c'è lo speciale pacchetto ...gazzetta

Vino, il 23 marzo a Torino i “Wine Awards” di Food and Travel Italia: Milano, 12 mar. (askanews) – Si sono concluse le selezioni dei migliori vini italiani ed internazionali che saranno protagonisti della terza edizione dei “Wine Awards” di Food and Travel Italia, in pr ...askanews