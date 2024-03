Il Napoli e la Champions nell’era De Laurentiis | statistiche e risultati migliori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Da oltre 10 anni a questa parte il Napoli si attesta tra le realtà più consolidate del calcio italiano, capaci di mettersi in mostra anche in campo internazionale. Dopo l'era Maradona i partenopei hanno navigato a lungo in cattive acque e anche dopo che la società è stata rilevata da Aurelio De Laurentiis è stato necessario aspettare un bel po' prima di tornare ai più alti livelli. Va da sé dai primi anni '90 agli anni 2000 il calcio mondiale è cambiato e la principale competizione continentale per club, la vecchia Coppa dei Campioni, è diventata la Champions League, cambiando format. Il Napoli vi ha avuto accesso per la prima volta nel 2011, in virtù del lodevole terzo posto ottenuto in Serie A nel secondo anno di Walter Mazzarri in panchina. Manchester City, Villareal e Bayern Monaco.