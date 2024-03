Il miracolo notturno di Luca Nardi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 12 marzo 2024)non ci crede, scuote la testa, il polsino fosforescente in mano e delle lacrime che nemmeno vogliono scendere. Il pubblico è in delirio perché non capita spesso, di vedere il numero 123 del mondo battere il numero 1. Non capita spesso di vedere un ragazzino di vent’anni battere il suo idolo: il giocatore di cui tiene il poster in cameretta, l’uomo da cui ha provato a copiare i movimenti, lo stile, la mentalità. «Mi sembra un». Come è potuto succedere? Djokovic ai microfoni ha semplificato la questione: «Lui ha giocato molto bene e io ho giocato molto male» certo, ma non può essere così facile. Dietro questo ovvio squilibrio di forma c’è una storia incredibile. La storia di un giocatore che non avrebbe dovuto giocare questa partita, che non aveva la classifica per giocare il torneo e che non aveva superato la ...