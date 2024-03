Il messaggio di Re Carlo III che salta anche il Commonwealth Day

(Di martedì 12 marzo 2024) ReIII, attualmente in cura per un cancro non specificato, è stato costretto areilDay, l’appuntamento per il 75° anniversario del, che nel Regno Unito si osserva il secondo lunedì di marzo. Quest’anno la giornata si è celebrata nella giornata di ieri, 11 marzo.III è stato quindi assente alle celebrazioni per ilDay di ieri a Londra, dove si sono riuniti i rappresentanti di 56 nazioni, ma ha comunque voluto esprimere ai sudditi tutta la sua vicinanza con un post sul profilo ufficiale della Royal Family in cui ha condiviso un video e un. Riflettendo sul suo recente compleanno, in cui ha festeggiato 75 anni, reIII ha scritto che gli “scalda il cuore ...

Il sovrano, in cura per il cancro, è stato costretto a rinviare anche questo appuntamento: «Continuerò a servirvi al mio meglio» (vanityfair)

(Agenzia Vista) Londra, 11 marzo 2024 "Nelle ultime settimane, sono stato profondamente toccato dai tuoi auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute e in cambio non posso che ... (liberoquotidiano)

Re Carlo assente alle celebrazioni per il Commonwealth Day, ma manda un videomessaggio: “Continuerò a servirvi”: Preoccupano ogni giorno di più le condizioni di salute di Re Carlo che appare agli occhi di tutti sempre più solo e triste: le ultime novità. Come sappiamo, la… Leggi ...informazione