Il made in Italy arranca | l’hotellerie di lusso va a gonfie vele Il riccio dal CapriPalace a La Segreta di via Bagutta porta il sole nel piatto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) L’eleganza delnon è solo una raffinata commedia e caso letterario in Francia, Ermanno Zanini, direttore generale e antenne per anticipare sempre le previsioni, l’ha applicata al, tra i Beach club piu’ esclusivi del mediterraneo ( te lo do io Briatore). E mentre ilJumeirah