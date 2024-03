Il Liceo Manzoni host dell’unica tappa casertana della 11^ edizione dell’Educational Tour

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 12 marzo 2024) Caserta. Riparte l’Educationalnazionale di orientamento nelle scuole, giunto alla sua XI, realizzato dalla Fondazione Italia Education, da anni attiva nella promozione di progetti di informazione ed orientamento. La, fissata per mercoledì 13 marzo, anche quest’anno vedrà come protagonista in qualità di sede ospitante e scuola polo il”, diretto dalla D.S. Adele Vairo. Italia Education è un progetto culturale, che nasce con l’obiettivo di offrire al Paese un contributo in termini di idee, di studio e ricerca, utile all’implementazione delle politiche legate alla filiera educativa e al mondo del lavoro. La Fondazione collabora con scuole, università, imprese ed istituzioni al fine di diffondere fra i giovani le ...