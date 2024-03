Il labbro spaccato | vessazioni e insulti continui nel ristorante di chef Locatelli | le accuse di Davide Nanni

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel mirino ci finisce loGiorgio, tra i conduttori di Master, il cooking show in onda su Sky. Ad accusarlo è, altroitaliano e che è una star su social e in tv. Da poco ha infatti pubblicato il suo nuovo libro, A sentimento. E il cuoco, che ora lavora in Abruzzo, ha puntato il dito parlando della sua esperienza a La Locanda, ilstellato gestito daa Londra. Nel suo libro, rivela il Corriere della Sera,scrive: "Accettai l'offerta di lavorare lì di buon grado, fresco di diploma. Partii con la mia ragazza, presa nello stesso. Eravamo giovani, felici e pronti a spaccare il mondo. Sapevo che nelle brigate aleggiava un po' di nonnismo cameratesco, ...

