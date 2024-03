Il governo lancia il piano contro l’uso improprio di Fentanyl e droghe sintetiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che inasprisce le sanzioni per il traffico die altri oppioidi sintetici. L'articolo .

ROMA, 31 gen. – “Come avevo auspicato in un mio precedente intervento, in cui riflettevo sull’importanza di una scelta ‘coraggiosa’ nelle privatizzazioni da parte del Governo , queste ultime sono ... (romadailynews)

IA, Meloni: può e deve esistere una via italiana a suo sviluppo: Roma, 12 mar. (askanews) – “Il governo sta predisponendo un provvedimento di legge che ha come obiettivo di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari al regolamento europeo in via ...askanews

Federpesca: soddisfatti per ricorso Italia regolamento controlli: Roma, 12 mar. (askanews) – Una notizia fondamentale per tutto il settore della pesca. Così Federpesca commenta la decisione del governo italiano che, su proposta del ministro Lollobrigida, ha ieri dep ...askanews

Caricom, il premier di Haiti ha rassegnato le dimissioni: Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha accettato di lasciare il suo incarico. Lo ha annunciato il presidente della Comunità dei Caraibi (Caricom), Irfaan Ali, nel corso di una conferenza stampa ...ansa