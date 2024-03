Il Google Store si allarga e accoglie tanti accessori per i prodotti Fitbit

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilsi amplia eper i, tra cinturini, protezioni, caricabatterie e non solo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il colosso di Mountain View ha rimosso un'app pirata dal Google Play Store , ricevendo i complimenti del commissario AGCOM L'articolo L’AGCOM loda Google per la rimozione di un’app pirata dal Play ... (tuttoandroid)

È la volta buona per il download e l'installazione multipla delle app sul Google Play Store ? La funzione è attivabile tramite un flag! L'articolo Il Google Play Store potrebbe presto introdurre ... (tuttoandroid)

AltStore si prepara a sfidare l'App Store su iOS grazie al DMA: Con il DMA, sta per finire il monopolio dell'App Store su iPhone. AltStore offre una serie di caratteristiche interessanti rispetto al suo rivale. Da qualche settimana, gli utenti di iOS si aspettano ...punto-informatico

Apple non controlla, un'altra app scam finisce sull'App Store: L'app fraudolenta, falsamente affiliata a Leather, sta svuotando i portafogli digitali degli utenti, nonostante l'avviso dell'azienda.tomshw

Android, Play Store di Google: 8 app e giochi a PAGAMENTO ora GRATIS: È Android della piattaforma che vanta più utenti in giro per il mondo e questo non è di certo un mistero. Il sistema operativo è diventato così potente e s ...tecnoandroid