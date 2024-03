Il giovedì della Conference C’è il Maccabi | Fiesole e Atf | no alle restrizioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze viaggia spedita verso un paio di giorni da bollino rosso per ciò che riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico. La sfida tra Fiorentina eHaifa (ritorno degli ottavi diLeague) è da giorni al centro dell’attenzione. Note le disposizioni date dal Ministero dell’Interno. Ad esempio non si potrà accedere all’impianto dopo le 18.15. E proprio questa misura è stata ieri oggetto di un comunicato dell’ATF che ne ha chiesta la rimozione: "La decisione di chiuderegli accessi dello stadio Artemio Franchiore 18.15 assunta da chi sovrintende all’ordine pubblico per la gara contro ilHaifa, denota certamente scarsa attenzioneesigenze del pubblico di Firenze. Lungi dal voler entrare in argomenti di geopolitica, pur comprendendo la delicata ...