Il giornalista | classe ' 85 | ha smontato il suo dolore e | tenendo lontana la retorica | lo ha disegnato | per gli altri Ci ha costruito «una storia e l' ha trasformata in una favola col nome triste ma col lieto fine» Questo | racconta nella nostra intervista | lo ha salvato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 12 marzo 2024) Tenersi distante dallao dalla personalizzazione delnon è facile in generale, e in particolare quando ilche si sceglie di affrontare è il proprio. Mario Natangelo riesce in questa impresa:1985, nato a Napoli e residente a Roma, ha pubblicato Cenere. Appunti da un lutto (140 pagine a fumetti, Rizzoli, euro 24) dopo aver perso la madre. Considerato il vignettista satirico più caustico in circolazione (disegna per Il Fatto quotidiano e ha ricevuto due volte il Premio Internazionale di Satira Politica Forte dei Marmi), ha messo la sua matita arguta al servizio dilibro che è anche un fumetto, oltre che un’operazione di grande tenerezza. La, che è in agguato sempre, qui si fa da parte, cede il passo alla verità e ...