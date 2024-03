Il giornalismo delle spiate | tra eresia gnostica e parafilia voyeuristica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Ogni spiata di cui gli ispettori Callaghan della lotta al malaffare dispongono la pubblicazione – mai che qualcuno disubbidisca – è l’alba di un nuovo Giorno della marmotta, in cui il giornalista collettivo italiano si risveglia a dire e fare le stesse cose del giorno prima e del giorno dopo. Sono troppo giovane per ricordarmi quando è iniziata la trasmutazione di chi per mestiere dovrebbe dissipare, e non manovrare le ombre della lotta per il potere, in un sensale di dispacci in codice e in un pony express di ricatti e di veleni. Sono però abbastanza vecchio da avere assistito in diretta alla nobilitazione deontologica di questoramo delivery da parte del mandarinato della professione. Prendere i pacchi bomba preconfezionati e portarli a esplodere sotto il culo di questo o di quello è diventato da tempo in Italia il non plus ultra dell’etica giornalistica, ...