Avvio in calo per il prezzo del gas con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi euro pei. Ad Amsterdam le quotazioni avvio la seduta in flessione dell'1,5% a 26 euro al megawattora. (quotidiano)

Il gas in calo in apertura ad Amsterdam (-1,5%): Il prezzo del gas apre in calo sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, cedono l'1,5% a 24,56 euro al megawattora.quotidiano

Più positiva la stima per febbraio, ma il primo bimestre si chiuderà a -10,2 percento: Crolla il traffico merci al porto di Ravenna, che nel primo mese del 2024 ha registrato una movimentazione complessiva di 1.763.181 tonnellate, in calo del 19,3% (oltre 421 mila tonnellate in meno) ri ...ravennaedintorni

Leonardo vede ordini a 19,5 mld in 2024, ricavi a 16,8 mld: MILANO (Reuters) - Leonardo prevede per il 2024 una progressiva crescita di nuovi ordini per circa 19,5 miliardi, trainata soprattutto dal settore dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza e dal ...it.investing