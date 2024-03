(Di martedì 12 marzo 2024) Sono tante le testate giornalistiche che hanno riportato la notizia che ildi Enzo Ferrari si sarebbe adirato per delle false interviste, create grazie all’intelligenza artificiale, dove lui stesso, intervistato da Fabio Fazio, sembra proporre investimenti ad alto rischio, addirittura facendosi da garante per gli incassi garantiti, o perlomeno così riportava ANSA. Le testate che raccontano la notizia pubblicano un virgolettato dello stesso Ferrari: Io non ho il profilo social. Sono stati proprio gli amici a segnalarmi tre video diversi che mi ritraggono con Fazio o con un’altra presentatrice. Questa frase lascia intendere che questo genere dicircolino solo ed esclusivamente sui social, ma questa è una bugia, grossa. Questecircolano ovunque ci sia un gestore degli spazi pubblicitari scarsamente interessato a ...

Mara Venier è tornata questa Domenica , 10 febbraio, con il suo tradizionale appuntamento pomeridiano con Domenica In. Ospite in studio Roberto Vecchioni che ha presentato il suo libro... (leggo)

Ultimo aggiornamento 10 Marzo 2024 9:50 pm by Redazione Ebbene sì: Vanessa Hudgens è incinta . L’attrice, diventata popolare come protagonista di High School Musical, ha fatto il suo annuncio sulla ... (latuafonte)

Dal Congo a Torrette. Chiama il quarto figlio con il nome del medico che gli ha salvato la vita: È la storia a lieto fine di Bufole Mugisho operato per un tumore al cervello. Il neonato si chiama Mauro come il neurochirurgo Dobran che lo operò. ma anche Tarcisio come l’imprenditore nella cui azie ...msn

Il figlio del Drake, le truffe e il giornalismo: Sono tante le testate giornalistiche che hanno riportato la notizia che il figlio di Enzo Ferrari si sarebbe adirato per delle false interviste, create ...butac

Dramma in famiglia a Crocetta. Ferì il figlio per difendere la moglie da un’aggressione: Mancano ancora tanti tasselli per ricostruire la lite culminata con l’accoltellamento di un ragazzo di 28 anni da parte del padre 62enne di Crocetta di Longiano. Il giudice per le indagini preliminari ...msn