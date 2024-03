Il fidanzato di Anita Olivieri in ospedale? Lei fa una confessione al GF

(Di martedì 12 marzo 2024) In queste ore è trapelata sul web una segnalazione piuttosto Incresciosa che riguarda ildi. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la testimonianza di una sua fan, la quale ha dichiarato di avere una cugina che lavora presso lo stesso ufficio di Edoardo. Proprio per tale ragione, avrebbe fatto una scoperta agghiacciante. Nel frattempo,ha fatto delle confessioni nella casa del Grande Fratello. Edoardo Sanson diserta il lavoro e va inè sempre più vicina ad Alessio Falsone nella casa del GF. Nel frattempo, stanno trapelando alcune indiscrezioni che riguardano il presuntodella giovane. Dopo le notizie inerenti alcune confessioni inedite fatte da Edoardo Sanson su ...

Grande Fratello: “L’ex di Anita è finito all’ospedale”, la segnalazione: Che fine ha fatto l'ex fidanzato di Anita Oliveri L'ultima segnalazione La concorrente del Grande Fratello a sorpresa ha perso completamente la testa nei ...lanostratv

Grande Fratello, l'ex fidanzato di Anita Oliveri assente dal lavoro "è stato in ospedale": Nuove indiscrezioni sull'ex fidanzato di Anita che da pochi giorni si è lasciata andare alla passione con Alessio Falsone.comingsoon

GF Anita, arrivano tristi voci su Edoardo: “È stato in ospedale”: Nuove indiscrezioni sullo storico ex fidanzato della Olivieri, che non avrebbe reagito affatto bene di fronte a ciò che accade nella Casa ...gossipetv