Il duo sarà in concerto a Roma il prossimo 5 giugno | per ora unica data

(Di martedì 12 marzo 2024) Il disco che non t’aspetti si chiama Pastiche. E l’hanno fatto a sorpresa Checco Zalone e Francesco De Gregori. Si tratta di un album di cover in uscita il 12 aprile anticipato dal singolo (scritto per l’occasione) Giusto o sbagliato. Nella tracklist (con Gregori alla voce e Zalone al pianoforte), oltre a tanti successi di Francesco ci sono anche due brani di Zalone e di altri grandi autori della musica italiana. Checco Zalone e Giuliano Sangiorgi: il tormentone “Angela” lo canta tutto il Jova Beach Party ...