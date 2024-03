Il divertente messaggio di Eva Mendes al marito Ryan Gosling durante gli Oscar

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 12 marzo 2024) Benché non abbia vinto alcuna statuetta,è stato uno dei grandi protagonisti della notte degliche si è tenuta nella notte di domenica scorsa a Los Angeles. La sua candidatura, e non quella della co-protagonista di Barbie, Margot Robbie, aveva fatto discutere, ma le polemiche sono state cancellatela serata degli Academy Awards, quandoha dato spettacolo sul palco del Dolby Theatre interpretando il brano che fa parte della colonna sonora della pellicola di Greta Gerwig, I’m just Ken.si è presentato sul red carpet degliaccompagnato dalla sorella, e non, come in molti si aspettavano, dalla moglie, Eva, rimasta a casa. E proprioha pubblicato un post ...