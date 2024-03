Il difensore del Manchester City Joao Cancelo conferma le sue intenzioni estive durante il prestito al Barcellona

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 12 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Il prestatore delha parlato del suo futuro, ammettendo che gli piacerebbe continuare aloltre la stagione in corso. Ilè passato dall’Etihad inai giganti della Liga e ora ha espresso il desiderio di continuare al Camp Nou. Parlando con l’outlet italiano, Gazzetta dello Sportha detto: “Ho avuto la fortuna di giocare solo in grandi squadre. Sono orgoglioso della mia carriera perché nessuno mi ha mai regalato nulla. Ho conquistato tutto con sacrificio. Secondo quanto riferito, Pep Guardiola ha avuto un litigio con il(Credito immagine: Getty Images)“Non so ancora nulla about the future, ma vorrei restare qui. Sono ...