Il diavolo è Dragan Cygan 2024 Un film politico contro il capitalismo

intervista all'attore Sebastiano Somma , conosciuto per la serie televisiva Un caso di coscienza, sul film Il Diavolo è Dragan Cygan (2024) Source (locchiodelcineasta)

Roma, oggi al Cinema Adriano l'anteprima nazionale del film "Il diavolo è Dragan Cygan": Roma, la città più storica e antica del mondo, è pronta ad accogliere oggi 12 marzo alle ore 20:30, presso lo storico Cinema Adriano (situato in Piazza Cavour), ...ilmessaggero

L'attrice Lara Balbo, tra cinema e teatro: L'interprete attesa in "Il diavolo è Dragan Cygan", pellicola d'esordio di Emiliano Locatelli, e a teatro nella pièce "Finché mela non vi separi", libero adattamento da Mark Twain ...globalist

Il diavolo è Dragan Cygan, l'esordio di Emiliano Locatelli cerca in modo invadente troppe strade che finiscono per essere dispersive: Il regista guarda al noir poetico e disperato di Caligari ma non ha le necessarie sfumature nella costruzione dei personaggi. Da martedì 12 marzo al cinema.mymovies