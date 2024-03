Il dato che sconvolge Conte | in Abruzzo Marsilio ha portato a destra almeno 10mila “grillini”

(Di martedì 12 marzo 2024) Il bottino di Marcoè del centro, in, è da record: 317 mila voti, circa 18 mila voti in più rispetto alle elezioni politiche del 2022. Il “campo larghissimo” del centrosinistra, invece, si ferma a quota 263 mila, in calo rispetto ai 290 mila di due anni fa, quando però correvano separati. Ma ilche più preoccupa, a parte l’astensionismo, che ha riguarsoprattutto gli “svogliati” elettori del centrosinistra, riguarda il travaso, politicamente molto sorprendente, di voti dagli ex elettoriverso, sia nella sua lista civica che nelle fila di Fratelli d’Italia, partito più votato in, col 24,1% al quale va sommato il 5% della lista del presidente. Oggi sul Corriere della Sera Salvatore Vassallo, ...

Le prove per il Concorso scuola 2024 sono iniziate oggi, 11 marzo, con i test per l’ infanzia e la primaria . A Torino Cronaca, interviene Laura: "Il primo passo lo abbiamo fatto e direi che è andata ... (orizzontescuola)

E' tempo di Elezioni presidenziali in Russia , dove dal 15 al 17 marzo prossimi, i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il prossimo numero 1 del Cremlino con Vladimir Putin alla ricerca ... (ilgiornaleditalia)

Da Chung al tabù Vesely, i peggiori ko di Nole. Che si arrende: "Non so se ci sarò a Miami": Negli anni in pochi hanno sorpreso Djokovic, e nessuno oltre la top 100 ci era riuscito in un Masters 1000 prima di Nardi. Nole col morale a terra: "Sono molto deluso" ...gazzetta

Il sogno di Luca: "Il poster in camera Non lo toglierò": “Il poster in camera Certo, ce l'ho ancora e non lo toglierò. Lo vedo ogni volta che vado a dormire”. A parlare è Luca Nardi e il ...sport.tiscali

Coppia con due bimbi vive in auto, Antonella Viola li toglie dalla strada: «Ho comprato una casa per loro»: Lo scorso ottobre diversi quotidiani locali parlarono della storia di Asma e Nadir, una coppia tunisina con due bambini che viveva in auto e che era stata salvata da una coppia padovana, che prima li.ilmattino