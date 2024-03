Il consigliere smaschera l’ambiguità del Pd su Israele | la Schlein si svegli

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 12 marzo 2024) “Una celebre frase di Marco Pannella diceva che ‘il personale è politico’. Per questo, annuncio oggi in quest’aula, che la mia esperienza all’interno del Partito Democratico è conclusa. Lo dichiaro senza alcun risentimento, anzi con gratitudine verso questa comunità politica che ha accompagnato la mia vita per 10 anni”. Con queste parole Daniele Nahum,comunale a Milano e membro attivo della comunità ebraica, ha salutato il Pd targato Elly. Nessuna discussione sulle poltrone, nessuna diatriba sulle candidature: la rottura è legata indissolubilmente aldei dem sul dossier, una costante dal 7 ottobre scorso. L’ennesima testimonianza dell’equivocità di un partito diviso su tutto, soprattutto sui dossier più importanti. La condanna di Hamas non è mai venuta meno, ma in più di ...