“Il compagno ha frodato il Fisco” | bufera sulla governatrice di Madrid Isabel Diaz Ayuso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Il suoAlberto Gonzalez Amador è accusato di averil, arricchendosi durante la pandemia. E così scoppia l’ultimasudidel Partito Popolare, già al centro delle cronache per altre vicende che hanno visto coinvolti diversi suoi familiari. Nei confronti di Gonzalez Amador è ipotizzata una frode fiscale di 350mila euro e un falso documentale, come rivelato da elDiario che parla anche di false fatture mediante imprese esterne per 1,7 milioni di euro con l’obiettivo di ridurre gli utili straordinari delle sue società di servizi sanitari.ha ammesso di essere a conoscenza dell’inchiesta delma l’ha svincolata dalle sue ...