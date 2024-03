Il cibo per animali è diventato proprio buono

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Mentre sui social si discute, seriamente, sulle implicazioni dell’assunto: “Il mio cane per me è come un figlio”, nel mondo reale l’equazione è già messa in pratica e declinata in termini di cure e coccole, anche gastronomiche. Tramontati i tempi, dieteticamente esecrabili, certo, in cui al cucciolo di casa si davano gli scarti del pranzo, fossero ossi di pollo, pane secco, pasta scotta o (orrore) pelli di salame e grasso di prosciutto grondanti polifosfati, tra chi ha tempo e mezzi l’ulteriore salto di qualità è passare dalle crocchette e/oumido calibrati sulle esigenze dell’età e della salute – puppy, senior, urinary, eccetera – alle diete personalizzate concordate con il nutrizionista e all’imitazione dei pasti, e dei vezzi, umani. Ai biscotti, magari alla camomilla per conciliare il sonno, alle torte di compleanno e per San Valentino, anche personalizzate con ...