Il Cgc marcia verso la A1

(Di martedì 12 marzo 2024) VERSILIA Cgc Viareggio sempre più favorito per la promozione in serie A1 dopo la doppia trasferta al sud che ha fruttato ben 6 punti. Tengono il Passo Pumas Farmaè (3-1 sul Castiglione) e Rotellistica Camaiore (4-3 a Sarzana). Tre punti preziosi in chiave salvezza, grazie alla vittoria (5-2) a Prato per il Forte dei Marmi. Il Cgc, dopo il successo (4-2) di Matera si ripete a Salerno dove finisce 7-1 (primo tempo 3-0) grazie alle quaterna di Muglia, che si conferma miglior realizzatore della A2 con 27 centri, e ai singoli di Rosi, Puccinelli e D’Anna. La Pumas Farmaè regola in casa il Castiglione senza mai andare in affanno: 3-1 il finale, 1-0 il primo tempo. Successo esterno per la Rotellistica di Orlandi che espugna il Nuovo Mercato di Sarzana con il punteggio di 4–3 (primo tempo 3-1). In coda importante successo esterno (5-3, primo tempo 4-0) del Forte dei Marmi a Prato, pista ...