Il Cesena si riporta a +9 sulla Torres. Gubbio zittito con una super ripresa

(Di martedì 12 marzo 2024)(3-4-2-1): Pisseri, Piacentini (21’ st Ciofi), Prestia, Silvestri, Pierozzi (35’ st David), Francesconi, De Rose, Adamo, Berti (25’ st Varone), Kargbo (35’ st Chiarello), Shpendi. All.: Toscano. A disp.: Klinsmann, Siano, Pitti, Coccolo, Giovannini, Coveri, Tampieri.(4-3-2-1): Vettorel, Corsinelli (30’ st Rosaia), Tozzuolo, Signorini, Calabrese (12’ st Dimarco), Mercati (12’ st Morelli), Casolari, Bumbu (26’ st Chierico), Di Massimo (30’ st Udoh), Desogus, Bernardotto. All.: Braglia. A disp.: Greco, Mercadante, Brambilla, Pirello. Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.. Reti: 5’ st Adamo, 29‘ st Shpendi. Note: ammoniti Mercati, Calabrese, Casolari, De Rose, Kargbo, Pierozzi, Chierico, Rosaia, De Simone all. in seconda del; spettatori 10.120; angoli ...