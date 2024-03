Il centrodestra La vittoria di Marsilio blinda la maggioranza | Andiamo avanti coesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Senza rivali. A destra e a sinistra. Giorgia Meloni ha molti motivi per essere felicissima: lacon ampio scarto di Marcoderubrica la sconfitta di misura in Sardegna a banale incidente di percorso. La speranzosa narrazione che prevedeva il famoso "cambio di vento" si è dimostrata una favola. Il sortilegio abruzzese che aveva finora condannato tutti i presidenti uscenti alla non rielezione è stato infranto proprio dal ’suo’ candidato. La premier se ne fa un vanto: "È per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al, che si conferma maggioritario". Nella gioia c’entra qualcosa anche la paura che domenica all’ora di pranzo serpeggiava a Palazzo Chigi e in via della Scrofa. L’affluenza pareva in crescita e l’aumento dei ...