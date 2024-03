Il caso Kate | l’esperta di royal family | “La foto ritoccata degna di una comunicazione da Unione Sovietica” Come finirà?

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 12 marzo 2024) I reali non sono dei Ferragnez qualsiasi ma capi di stato etali devono comportarsi. Si pretende responsabilità e chiarezza. La principessasta male da gennaio ma non si vuole dire perché, e ogni passo scelto da William porta al disastro. Abbiamo chiacchierato con la giornalista esperta di case reali Luisa Ciuni, già conduttrice a Sky die ora opinionista per Tagada su La7. Pessima“Se hai paura di quanto ti può costare un professionista, non hai idea di quanto ti costerà un dilettante'. Ed è così che andrà a finire ae William per questa vicenda doppiamente brutta della malattia di lei e delladaorchestrata da Kensington Palace: un errore dopo l'altro fino alla ...