Il capo dell’Anticorruzione | “Sul Pnrr abolire l’abuso d’ufficio crea un danno reputazionale Evitare la fuga dal Codice degli appalti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) “L’abolizione dellascia dei vuoti di tutela e fa venir meno la sanzione quando il funzionario pubblico opera in conflitto di interessi e in maniera non imparziale. Se tali fatti si verificano nell’uso dei fondi, oltre aleconomico, si ha unaccresciuto, legato al fatto che sul loro utilizzo siamo comprensibilmente osservati con attenzione da tutti i Paesi dell’Unione europea”. Audito dalla Commissione Bilancio della Camera sulla conversione del nuovo decreto sull’attuazione del Piano – licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 febbraio – il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia torna a criticare l’abrogazione del reato più odiato dai sindaci, prevista dal ddl Nordio approvato al Senato e ora in ...