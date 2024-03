Il “Cannone“ all’esame Sincrotrone | Il violino di Paganini sta bene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Fabrizio De André, un altro genovese – vissuto almeno quasi due secoli dopo – cantava: "Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba iniziare una chitarra". Niccolò(1782-1840) era un tutt’uno con il, tanto che quando suonava, non appoggiava nemmeno il mento sulla mentoniera (non la voleva proprio).aveva il suoprediletto, il ““, attorno al quale ruotano leggende. Ilfu costruito a Cremona nel 1743 da Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri, detto Del Gesù. Undal suono divino e allo stesso tempo sinistro (per altri). Sta di fatto che quel, conservato a Genova (per volere di), va maneggiato con molta cura. Anche perché ancora viene suonato. Non più ...