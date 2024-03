(Di martedì 12 marzo 2024) L’ultima giornata di Serie A ha visto incroci importanti in ottica qualificazioneLeague, ma, complici i diversi pareggi,...

Lazio – Bologna 1-2 Skorupski 6,5: due salva taggi decisivi nel primo tempo per tenere a galla i suoi. Tiene al sicuro l'area di r... (calciomercato)

SERIE A - Il Bologna si avvicina alla Champions: Roma e Atalanta inseguono in quota, Napoli lontano, l’Udinese fa fuori la Lazio: Come riporta AgiproNews, l’ultima giornata di Serie A ha visto incroci importanti in ottica qualificazione alla Champions League, ma, complici i diversi pareggi, la situazione è di fatto invariata. Se ...napolimagazine

Il Bologna si avvicina alla Champions: Roma e Atalanta inseguono in quota. Napoli lontano, Lazio fuori: Secondo i betting analyst, il Bologna, nonostante la sconfitta contro l’Inter, si conferma primo candidato al quarto posto tra 2,10 e 2,25. Inseguono a stretto giro l’Atalanta, proposta tra 3 e 3,25, ...calciomercato

Formazione: all'Opificio Golinelli di Bologna un incontro sulle pari opportunità per superare gli stereotipi: Bologna - All'Opificio Golinelli di Bologna, si è tenuto un incontro sul tema dell'orientamento di genere per una scelta scolastica e professionale consapevole dal titolo Scuola – Impresa –Territorio ...primapress