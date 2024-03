Il 12 marzo 1921 nasceva Gianni Agnelli E oggi è guerra aperta sull’eredità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 122024 - Il 12, presidente della Fiat e della Juventus, uomo simbolo del capitalismo italiano. Ha incarnato per più di mezzo secolo l'immagine dell'industria italiana. Ma, con il suo profilo deciso, l'erre francese caratteristica di famiglia e quel lieve claudicare a seguito di uno spaventoso incidente automobilistico nel '52, Giovanni- per tuttio l'Avvocato, per distinguerlo dal nonno fondatore della Fiat – è stato per oltre cinquant'anni l'immagine dell'intero Paese, una sorta di modello cui ricondurre tutti i sogni e le passioni italiane, non ultime quelle sportive. E, per oltre cinquant'anni, dalla plancia di comando della Fiat, è stato anche il principale 'ambasciatore' del made ...