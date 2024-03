Iandolo | “La piscina comunale fa acqua da tutte le parti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa ottobre 2020, quando il Comune è rientrato in possesso della, gli oltre 350 pannelli fotovoltaici sono spenti e non sono stati nemmeno inventariati – questo è quanto emerge da un accesso agli atti promosso da Francesco, capogruppo di APP in consiglio. I soldi persi da questa importante fonte di approvvigionamento energentico si vanno a sommare ai 2.9 Milioni di € che il Comune ha dovuto versare al Credito Sportivo per l’inadempienze del Gestore. Il tutto per una struttura che sarebbe dovuta costare complessivamente 4.4 Milioni di € esclusivamente da fonti private. Una situazione che si aggiunge alla drammatica realtà di un sistema sportivo cittadino e provinciale in crisi con palestre inadeguate, sistemi di riscaldamento rotti, impossibilità di usare gli ...