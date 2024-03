Ia | Meloni | ' governo lavora a legge | può e deve esistere una via italiana'

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Ilsta predisponendo un provvedimento diche ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo. E, inoltre, stiamondo per individuare l'organismo più idoneo a svolgere le funzioni di Autorità competente sull'uso delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale". Lo ha detto Giorgiain un video messaggio all'evento 'L'intelligenza artificiale per l'Italia'. "Noi siamo convinti che possa e debbauna viaall'intelligenza artificiale, una viaallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, una via ...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - All'indomani della vittoria in Abruzzo, pranzo di lavoro a Palazzo Chigi tra i leader del centrodestra. Come già avvenuto il giorno dopo del voto in Sardegna, la premier ... (liberoquotidiano)

Per evitare la diffusione del Fentanyl usato con scopi diversi da quelli medici, il governo Meloni ha varato un piano che sarà dettagliato nel tempo, iniziato ieri con sanzioni più dure per chi ... (fanpage)

Meloni, in arrivo norma sull'IA, ci sarà una via italiana: Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video al convegno "L'intelligenza artificiale per Italia". "Credo che debba esistere una via italiana all'intelligenza artificiale, allo sviluppo e al ...ansa

La Giornata Parlamentare: Giorgia Meloni tira un sospiro di sollievo e approfitta dell'esito ... di carattere strategico e la proposta di legge sulla sicurezza stradale e di delega al governo per la revisione del Codice della ...key4biz

Il campo largo non garantisce la vittoria al centrosinistra. Ma nel centrodestra Meloni non può farsi carico di tutto: Caro Direttore, Elly Schlein vince in Sardegna per un pugno di voti, Giorgia Meloni vince in Abruzzo con largo margine: se si fosse trattato di una sfida calcistica, avrebbe vinto la ...ilgazzettino