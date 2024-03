Ia | Meloni | ‘governo lavora a legge | può e deve esistere una via italiana’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Il governo sta predisponendo un provvedimento diche ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo. E, inoltre, stiamondo per individuare l?organismo più idoneo a svolgere le funzioni di Autorità competente sull’uso delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Giorgiain un video messaggio all’evento ‘L’intelligenza artificiale per l’Italia’. “Noi siamo convinti che possa e debbauna via italiana all?intelligenza artificiale, una via italiana allo sviluppo dell?intelligenza artificiale, una via italiana al governo dell?intelligenza artificiale”, ha ...