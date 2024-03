“IA come le armi nucleari | c’è il rischio estinzione” | il Time rivela un dossier del governo Usa

(Di martedì 12 marzo 2024) Gli Stati Uniti devono muoversi “decisamente” per scongiurare la minaccia “a livello didella specie umana” derivante dall’intelligenza artificiale. Lo riporta uncommissionato dalUsa, di cui ilè venuto in possesso. Intelligenza artificiale, Meloni: “Una sfida epocale. È pronto un miliardo, ma servono regole” Il, considerato uno dei più autorevoli e prestigiosi organi d’informazione al mondo, ha ottenuto un rapporto commissionato daldegli Stati Uniti e pubblicato lunedì. Ia: ildella macchina che chiede l’autopprendimento «L’attuale sviluppo dell’intelligenza artificiale di frontiera pone rischi urgenti e crescenti per la sicurezza nazionale”, afferma il rapporto, ottenuto dalprima della ...

Caro bollette : come risparmiare con alcuni semplici consigli L’aumento del costo dell’energia ha messo in difficoltà molte famiglie italiane. Le bollette di luce e gas sono diventate un peso sempre ... (blowingpost)

Una delle spese più consistenti per le famiglie riguarda proprio quella dei pannolini , ma grazie ad alcuni trucchetti è possibile risparmiare senza rinunciare alla qualità, garantendo il meglio per ... (ilovetrading)

armi, boom di vendite italiane: in 5 anni l’export segna un +86%, il miglior acquirente l’Egitto di al-Sisi: Il settore delle armi, “grazie” al conflitto in Ucraina, è in crescita: per le aziende italiane esportazioni al +86% negli ultimi 5 anni ...unita

All’Italia piace esportare armi: negli ultimi cinque anni +86%: Impennata dell’Italia sull’export delle armi: negli ultimi cinque anni +86% secondo il rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute.corrierenazionale

Importazioni di armi in Europa quasi raddoppiate: Secondo un rapporto Sipri (Stockholm International Peace Research Institut), le importazioni di armi in Europa sono quasi raddoppiate negli ultimi cinque anni, sull’onda dell’effetto della guerra in U ...informazione