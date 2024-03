I professori del liceo Porta Romana salvano opera raffigurante Mahsa Amini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 - Sono state completate lezioni di restauro e messa in sicurezza (calco e realizzazione del gesso) della sculturala testa di, donna-simbolo delle proteste scatenate dalla popolazione iraniana contro il regime in seguito alla sua uccisione per non aver indossato correttamente l'hijab. A comunicarlo, in una nota, la direzione di Florence Biennale. Mostra internazionale di arte contemporanea e design e ilartistico dia Firenze. L'zione si chiamava 'Save'. La scultura era stata realizzata dall'artista iraniano Partin Bastan e da sua moglie Marjan Najafi in occasione della XIV edizione di Florence Biennale. I due avevano iniziato a scolpire ...