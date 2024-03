I pagamenti in contanti inquinano | Italia medaglia d’argento in Europa

(Di martedì 12 marzo 2024) Esistono differenti forme di inquinamento e una di queste è frutto della circolazione di moneta contante. Il pagamento cash ha il suo impatto notevole sulla diffusione di CO2 e ciò ha portato a una vera e propria classifica in. L’si è guadagnata il secondo posto, dietro soltanto alla Germania. Inquinamento cash Guardando alle emissioni totali di CO2, connesse unicamente aiin contante, l’in, dietro alla Germania, come detto. Le cifre indicano più di 160,8 mila tonnellate generate, con una media di 2,7 kg per singolo abitante. Queste stime sono state elaborate da The European House – Ambrosetti. Di fatto sono state anticipate alcune delle informazioni presenti nel Rapporto della Community Cashless Society 2024. ...

